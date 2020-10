Das Bild der Prinzessin

Die kleine Prinzessin ist außer sich vor Wut. Jeder im königlichen Palast hat ihr selbst gemaltes Kuhbild gelobt. So wie immer, so wie sie es gewohnt ist - auch wenn niemand die Kuh sofort erkennen konnte. Nur der alte Gärtner will ihr Bild nicht loben.

