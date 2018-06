ZDFtivi | Siebenstein - Schnuppertag bei Siebenstein

Svea sucht in Siebensteins Laden Schutz vor Tigern und Einbrechern. Doch bald stellt sich heraus, die Gefahr existiert nur in ihrer blühenden Fantasie. Svea gibt zu, dass sie eigentlich nur ein Praktikum im Laden machen möchte. Rudi will das auch.