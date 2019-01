ZDFtivi | Siebenstein - Trolltag

Zirkusmädchen Smilla möchte zu gern Dompteuse werden. Also beschließt sie, in der wilden Landschaft Norwegens einen kleinen Bären zu fangen und zu dressieren. Was ihr dann in die Falle tappt, ist jedoch kein kleiner Bär, sondern ein riesiger Troll!