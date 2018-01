ZDFtivi | Siebenstein - Rudi steckt fest

Frau Siebenstein ist pleite. Nun steht Herr Kurz im Laden und will sein Geld, doch Siebenstein hat nichts mehr, was sie geben könnte. Oder doch? Herr Kurz hat sich nämlich in eine schöne, alte Vase verliebt. Doch ausgerechnet in die fällt Rudi hinein.