ZDFtivi | Stadt, Land, Bus - Folge 6

Was bedeuten Tradition und Heimatgefühl? In Garmisch-Partenkirchen lernen die jungen Filmemacher Alphornblasen und besuchen ein traditionelles Volksfest - natürlich in Tracht. Zwei einheimische Jugendliche zeigen ihnen das Schuhbladln.