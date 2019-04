ZDFtivi | stark! - Dascha und Rocco - Tanzen, kämpfen, fliegen

Wenn Dascha und Rocco in den Ring treten, verschwindet die Angst, von einer Sekunde auf die andere. Der Beat hebt an, und die Geschwister legen los. Windmill, Ninety, Baby Freeze – so heißen die Moves, die die jungen Breakdancer aufs Parkett legen.