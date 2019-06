ZDFtivi | stark! - Eleni - Fußball ist meine Sprache

Vor zwei Monaten ist die 11-jährige Eleni mit ihrer Familie in Frankfurt am Main gelandet. Zuhause in Griechenland hatte sie viele Freunde, hier fühlt sie sich einsam. Nur eines hat Eleni mitgenommen: ihre Leidenschaft für Fußball.