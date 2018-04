ZDFtivi | stark! - Florian - König oder Edelknabe

Einmal im Jahr ist in Neuss Schützenfest, eines der größten der Welt. Florian nimmt in Uniform als Edelknabe am Umzug teil. Diesmal möchte er nicht nur marschieren, sondern auch König werden. Sein großes Vorbild ist sein Bruder Max.