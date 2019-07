Rudern ist Hannahs neue absolute Leidenschaft. In diesem Jahr nimmt sie an ihren ersten Wettkämpfen teil und sie hofft, wenigstens einmal zu gewinnen. Doch bislang hat es nicht geklappt; bleibt noch eine Regatta in dieser Saison.

Beitragslänge: 15 min Datum: 21.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar in Deutschland