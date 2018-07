Seine Eltern sind Berufstaucher und fischen nach Abalone, einer Art Schnecke, die sich am Meeresboden an Felsen festsaugt und eine Delikatesse in Japan ist. Kenshis Vater will es ihm beibringen, aber bisher kann Kenshi noch nicht einmal schwimmen. Wird Kenshi es schaffen, erst schwimmen und dann tauchen zu lernen und seinen ersten Abalone zu fangen? Dann würden die anderen Kinder endlich Respekt haben. Und danach sehnt er sich.