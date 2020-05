Natsuki - Ich laufe immer weiter

Seit zwei Jahren lebt Natsuki mit ihrer Familie in Düsseldorf. Doch Deutsch spricht sie nur wenig, denn sie geht auf eine japanische Schule, in japanische Lebensmittelgeschäfte und japanische Restaurants. Nur beim Laufen hat sie direkten Kontakt zu Deutschen. Ihre deutsche Trainerin versteht Natsuki schon gut. Beim Laufen in der Gruppe muss sie sich aber noch an das Gedrängel beim Start gewöhnen und das ständige Überholen. Sie muss lernen, hartnäckig zu bleiben. Dabei hilft ihr Kendo, eine japanische Kampfsportart. „Man darf nicht ans Aufgeben denken“ sagt Natsuki, „ das kann ich beim Laufen gut gebrauchen.“