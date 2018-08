Von ihrer Großmutter lernt Rita, dass auch kleine Rollen wichtig sind und man alles, und sei es noch so klein, mit Leidenschaft machen muss. Das versucht Rita. In der Zirkusschule entwickelt sie eigene Sketche, die sie vorführen will. So sehr sie sich darauf freut, so schwierig wird es für Rita, weil ihre Freundin und Spielpartnerin erkrankt. Was soll Rita tun? Wird sie es auch alleine schaffen und wird das Publikum lachen?