Und Tsering hat noch ein Problem. Vater Pemba will mit allen Mitteln verhindern, dass Tsering Bergsteiger wird. Er war selbst Bergführer und stieg fünf Mal auf den Gipfel des Everst. Eine gefährliche Unternehmung. Jedes Mal riskierte er sein Leben. Allein im letzten Jahr starben drei Freunde in einer Lawine. Nun hat er genug. Vor den Gefahren dieser eisigen Höhen will er seinen Sohn bewahren. Doch Tsering lässt nichts unversucht, um seinen Vater umzustimmen.