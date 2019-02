Trockene Wüste oder weite Savannen: Die Lebensräume in Südafrika sind voller Gegensätze. Beherrscht wird die Region von zwei Ozeanen. Sie bestimmen das Leben an Land wie auch im Wasser. In der Kalahari regnet es nur an 25 Tagen im Jahr. Die Halbwüste im Norden Südafrikas ernährt eine erstaunliche Vielfalt. Doch das Überleben ist eine Herausforderung – etwa für die Erdmännchen, auch „Wächter der Wüste“ genannt. Forscherteams haben die sympathischen Tiere in jahrelanger Arbeit an den Menschen gewöhnt. So können sie deren Verhaltensweisen ganz aus der Nähe studieren.