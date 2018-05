ZDFtivi | Terra MaX - Bernsteinfieber in der Bronzezeit

Als Pauls Schwester Hanna eine Bernsteinkette in Opas Lockmittelscanner legt, erscheint in der Zeitmaschine Ramose, Sohn des Pharaos Ahmose. Aber was haben Ägypter mit Bernstein zu tun? Der Pharaonensohn erzählt von einer aufregenden Reise.