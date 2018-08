Die sechs Sportler nehmen außerdem an einem dreitägigen Trainingscamp an der Sporthochschule in Köln teil. Dort begegnen sie sich zum ersten Mal. Durch das Trainingscamp führt sie Beachvolleyball-Olympiasieger und Europameister Julius Brink, der den Jugendlichen Tipps gibt und mit ihnen über ihr persönliches Weiterkommen spricht.



Renommierte Sportmediziner testen die Nachwuchsathletinnen und -athleten in Sachen Fitness und erklären ihnen, wie sie ihr Training optimieren können. Und ZDF-Sportmoderator Sven Voss coacht sie in Kommunikation und Selbstpräsentation.