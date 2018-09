Respekt für meine Rechte – Abenteuer Digital

Das Wissensmagazin PUR+ widmet sich dem Thema „Spione im Netz“. Dank Smartphone, Tablet und Computer sind wir ständig online, immer erreichbar. Wir schicken Nachrichten und Fotos wann und so oft wir wollen. Shoppen, laden alles Mögliche herunter und eigene Videos hoch. Das ist total praktisch, macht viel Spaß und ist ganz selbstverständlich für uns. Aber all das birgt auch Gefahren, denn das Netz ist ein Paradies für Spione. Doch wie kommen sie an unsere Daten und welche Folgen kann es haben? „PUR+“ zeigt, wie man sich vor Datenklau schützen kann. „Eric in der virtuellen Realität“: Wie lebt es sich bereits heute in der virtuellen Realität? „PUR+“-Moderator Eric Mayer hat es sich zur Herausforderung gemacht, sich möglichst einen ganzen Tag in virtuellen Welten zu bewegen: Von der Steppe Afrikas bis hin zur Antarktis – was erlebt er? In medizinisch betreuten Experimenten wird getestet, wie sich seine Wahrnehmung verändert. Lassen sich Erics Sinne durch das Erleben in der virtuellen Welt austricksen?