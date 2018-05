Großvater mit Peter und Heidi Quelle: Studio 100 Animation/Heidi Productions

1880 erfand Johanna Spyri "Heidi"

Seitdem erschien die Heidi-Geschichte weltweit in über 50 Sprachen. 1974 wurde der Stoff in Japan für das ZDF in 52 Folgen produziert - als erste Trickserie im Manga-Stil. 40 Jahre später zeigt ZDFtivi neue Heidi-Folgen in 3D-Optik. Komplett in CGI (Computer-Generated Imagery) Technik hergestellt, wirkt die neue Serie dreidimensional und dadurch viel realer. Durch die moderne Animationstechnik entfaltet Heidis idyllische Bergwelt mit ihrer unberührten Natur eine einzigartige Tiefe und Farbigkeit.