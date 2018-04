Quelle: ZDF

Das Konzept von Löwenzahn ist einzigartig, denn die Handlungen um die Identifikationsfigur herum spielen in einer fiktionalen Welt. Dennoch gibt es Erklärstücke und Dokumentationen, die Wissen und Erkenntnisse unmerklich einflechten.



Ausgangspunkt der Geschichten ist ein blauer Bauwagen, der in einem urwüchsigen Garten in Bärstadt steht. Von hier aus erlebt Fritz Fuchs seine Abenteuer. Er kann sie nur bestehen, wenn er Neues erforscht, lernt und anwendet. In jeder Folge wird Fritz Fuchs mit einer Herausforderung konfrontiert. Er will eine Höhle entdecken, einen Allround-Roboter bauen, ein Storchenküken retten, einen Schiffsgeist entlarven, eine Windturbine bauen oder die Küche des Nachbarn von Schimmel befreien.