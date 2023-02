Mariam und Lucas sind Schüler der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg in Berlin-Gropiusstadt. Mariam singt im Chor und Lucas erlernt das Geige spielen.

Quelle: ZDF

Für "Don't Stop the Music Kids" unterstützt Bülent Ceylan Schülerinnen und Schüler des "Campus Efeuweg" dabei, einen Chor und ein Orchester zu gründen. Die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren kommen größtenteils aus bildungsferneren und finanziell schwächeren Familien. Privater Musikunterricht ist für sie nicht möglich. Schon vor der Pandemie fehlte es an deutschen Schulen an Musiklehrerinnen und -lehrern, die Pandemie verhinderte Musikunterricht fast vollständig. Das trifft die Kinder des "Campus Efeuweg" besonders. Ziel des Projekts ist es, ihnen langfristig das Musizieren zu ermöglichen und nach langem Üben auch ein Konzert auf die Bühne zu bringen. Und natürlich ist bereits der Weg dorthin schon ein Ziel. Schließlich könnten Musik und ein gemeinsames Projekt ein Schlüssel zu Integration, stabilerem Sozialverhalten und besserer Konzentrationsfähigkeit sein, so die Idee. Dafür wurden Instrumente und Lehrerinnen und -lehrer organisiert. Bülent Ceylan ist regelmäßig bei den Kindern in der Schule. Einmal überrascht er mit einem gemeinsamen Besuch in die Deutsche Oper zur Generalprobe von Hänsel und Gretel – mitsingen erwünscht. Gäste wie Tom Neuwirth und Nadja Benaissa sollen die Kinder zusätzlich motivieren. Doch reichen alle Proben, Tipps und eine Intensivwoche aus, um das Abschlusskonzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt zu bestehen?