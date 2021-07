Ein Känguru wie du

Auch wenn sie kaum wissen, was „schwul“ eigentlich ist, wollen die beiden Raubkatzen mit so einem Trainer auf keinen Fall vor Publikum auftreten und reißen aus. Nach ziellosem Herumirren in der unbekannten Großstadt lernen die beiden schließlich das Känguru Django kennen. Einen Profiboxer, mit dem man herrlich über die Dächer hüpfen und stundenlang fernsehen kann. Die drei werden schnell zu unzertrennlichen Freunden. Als Django ihnen sagt, dass er schwul ist, sind Lucky und Pascha zunächst sprachlos. Doch dann finden die beiden das gar nicht mehr schlimm. Soll doch jede*r mögen, wen er oder sie will. Hauptsache man mag überhaupt irgendwas! Und als sie schließlich ihren Trainer wieder treffen, nimmt ihr großer Auftritt bei dem Festival eine überraschende Wendung.