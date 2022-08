Sängerin Madeline Juno

Quelle: ZDF

Als Musik werden zwei Songs der deutschen Künstlerin Madeline Juno gespielt: "With you" entstand exklusiv für "Geheime Schatten". Madeline Juno ist selbst von der Krankheit betroffen und thematisiert die Probleme und Sorgen damit immer wieder in ihren Liedern. So auch in "Sommer, Sonne, Depression", der das Publikum am Ende des Films mit Zuversicht in den Alltag entlässt.