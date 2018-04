ZDFtivi | 4 1/2 Freunde - Detektivarbeit trotz Hausarrest

Der Opa von Radieschen und Steffi wurde von einem Betrüger um seine Ersparnisse gebracht. Er vertraut sich aus Scham nicht der Polizei an, sondern beauftragt Kalle & Co. Da Radieschen so schlecht in Mathe ist, bekommt er Hausarrest.