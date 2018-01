ZDFtivi | 4 1/2 Freunde - Die verschwundene Zeitkapsel

Eine Feier findet in der Schule statt: Herr Schlüter will die 100 Jahre alte und wertvolle Zeitkapsel im Foyer der Schule bergen. Doch der Schock ist groß, sie ist nicht mehr da! Herr Samuel, ein berühmter Detektiv, ist auch am Tatort.