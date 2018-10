ZDFtivi | 4 1/2 Freunde - Einbruch ohne Diebesgut

Im Industriegebiet treibt ein Einbrecher sein Unwesen. Da er sich ziemlich ungeschickt anstellt, wird er in den Medien nur der "dumme Dieb" genannt. Kalle & Co. kommt das seltsam vor. Warum versucht der Dieb immer in leere Lagerräume einzubrechen?