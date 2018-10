ZDFtivi | 4 1/2 Freunde - Sabotage am Filmset

An der Schule der Freunde wird eine Episode der Fernsehserie "Inspektor Derk" gedreht. Immer wieder werden die Dreharbeiten behindert. Es muss sich ein Saboteur am Filmset befinden! Kalle und Co. wollen den Fall klären.