ZDFtivi | Wir Kinder aus dem Möwenweg - Wir trainieren für die Feuerwehr

Petja lernt für die Prüfung seiner Jugendfeuerwehr. Kinderkram meint Tara und will ihm beweisen, dass auch sie die Aufgaben einfach bestehen könnte. Doch am Ende bringt sie sich dabei selbst in Gefahr.