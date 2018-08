ZDFtivi | Wolfblood - Janas Abschied

In der Schule steht der Elternabend an und Jana hat ein Problem: Sie soll dafür sorgen, dass ein Elternteil mit ihr daran teilnimmt. Da taucht Ceri auf, um sie zum Rudel zurückzuholen. In Wahrheit geht es Ceri aber eher um ihren Sohn Rhydian.