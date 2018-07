ZDFtivi | Wolfblood - Rückblick: Folge 18

Alric will seine Tochter Jana und Rhydian wieder mit in sein Rudel holen. Er ist bereit, Rhydian zu verzeihen. Für Alric wäre es in auch Ordnung, wenn Rhydian sich ihm bis Sonnenuntergang unterwirft und um Vergebung bittet.