ZDFtivi | Wolfblood - Rückblick: Folge 24

In der Schule steht der Elternabend an und Jana hat ein Problem: Sie soll dafür sorgen, dass ein Elternteil daran teilnimmt. Da taucht Ceri auf, um sie zum Rudel zurückzuholen. Jana nutzt die Chance und will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.