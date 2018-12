ZDFtivi | Wuffel, der Wunderhund - Ein heißer Sommertag

Es ist ein sehr heißer Tag. Simon stellt zur Erfrischung im Garten den Rasensprenger an. Das gefällt Wuffel gar nicht. Er flüchtet durch das Loch im Zaun auf das Grundstück von Frau Hobbs, die ihm eine Lektion in Sachen gute Manieren beibringen will.