Die Zoobande sitzt nach einem nächtlichen Unwetter im Sumpf fest. Was nun? Toni erweist sich als Retter in der Not und macht von der Luft aus trockene Stellen im Sumpf ausfindig.

