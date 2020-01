Bruno möchte vor der Abfahrt in den Zoo unbedingt wie die Pinguine auf dem zugefrorenen See eislaufen. Doch er fällt immer wieder hin und schafft es nicht zurück in die Bahn.

Beitragslänge: 11 min Datum: 01.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.01.2020, in Deutschland