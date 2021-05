"ZDFchen" - digitales Angebot für Medienanfänger*innen und Vorschulkinder

Quelle: ZDF

"Lernen, lachen, Pause machen" – dafür steht das neue digitale Video-Angebot "ZDFchen".

Familien finden hier altersgerechte Inhalte für Kinder unter sechs Jahren, die ihre ersten Schritte in Richtung Bewegtbild machen. Auf den "ZDFchen"-Seiten in der Mediathek können Kinder unter anderem mit den Helden aus "JoNaLu" singen und tanzen, mit "Conni" den Alltag entdecken oder über "Lieselotte" und Co. lachen.