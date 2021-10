Marina freundet sich am Strand mit einem Hummer an und will ihn behalten. Ramana kann sie dazu überreden, den Hummer wieder ins Meer zurückzubringen. Doch dort ist er in Gefahr!

