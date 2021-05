Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Das Hackfleisch mit dem Senf, den Zwiebelwürfeln und den Gewürzen gut vermischen. Den Gouda für die Füllung in Würfel schneiden. Nun das Hackfleisch in ca. 10 Portionen teilen und zu Kugeln (Tennisballgröße) formen, in der Mitte je einen Käsewürfel einarbeiten. Mit jeweils zwei Speckscheiben die Kugeln ummanteln und rundum mit der Barbecue-Sauce einpinseln. Die Moink Balls zu den Kartoffeln auf den Grill legen und 15 bis 20 Minuten grillen.