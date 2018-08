Apfel-Mandel-Tarte

Kalte Butter in kleine Stücke schneiden und gut kühlen. Mehl, Salz, Zucker und Butter mit einem Messer zu einer krümeligen Masse zerhacken. Danach in einen Mixer geben und pulsierend mixen, sodass am Ende eine feinkrümelige Masse entsteht. Sehr wichtig ist, dass der Teig nicht zu warm wird, deshalb nur so lange mixen wie nötig. Die Hälfte des Wassers zugeben, bis ein streuselähnlicher Teig entsteht. Wenn er noch zu trocken ist, nach und nach restliches Eiswasser hinzugeben.