Die Hefe sowie den Zucker in Wasser auflösen. Das Mehl zusammen mit dem Salz in eine große Schüssel geben, die Hefeflüssigkeit sowie den Pflanzendrink/die Milch und die weiche Margarine/Butter hinzugeben.

Alles mit der Hand zu einem elastischen Teig verarbeiten. Die Schüssel mit einem Küchentuch bedeckt für mindestens eine Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen, bis der Teig sein Volumen ungefähr verdoppelt hat.

In der Zwischenzeit die Äpfel schälen, vom Kerngehäuse befreien und fein würfeln. Die Apfelwürfel mit dem Wasser in einen kleinen Topf geben und für 15 Minuten bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel unter gelegentlichem Rühren garen. Nach Ablauf der Zeit den Topf von der Flamme nehmen, den Ahornsirup sowie den Zimt hinzugeben und gründlich verrühren. Die Füllung etwas abkühlen lassen.

Die Springform mit etwas Margarine/Butter ausfetten und leicht mit Mehl bestäuben. Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und zu einem kleinen Rechteck auseinanderziehen. Anschließend ca. 1 cm dick in rechteckiger Form ausrollen und bis zum Rand gleichmäßig mit der Apfelmasse bestreichen. Das Rechteck von der langen Seite her vorsichtig aufrollen. Die Rolle mit einem scharfen Messer oder mithilfe eines Bindfadens in ca. 10 gleichlange Stücke schneiden. Diese Stücke mit der Schnittfläche nach oben in der vorbereiteten Form platzieren und mit einem Tuch bedeckt für weitere 20 Minuten ruhen lassen.

Für ca. 20 Minuten backen, bis die Schnecken goldbraun sind und am besten lauwarm servieren.