Frank Schirrmacher

Quelle: ZDF

Der ausgebildete Koch hat sich auf Clean Eating spezialisiert. Dabei versucht er Zutaten in möglichst reiner Form zu verwenden und ohne industrielle Lebensmittel auszukommen. Sein Wissen gibt er in Workshops unter anderem online oder im Kochstudio "Für Freunde" in Mainz weiter.