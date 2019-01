Sarahs bunter Rucola-Möhren-Salat mit Äpfeln

Den Rucola waschen und trocknen. Die Rote Beete am besten aufspießen, schälen und in dünne Scheiben schneiden. Wem sie zu sehr abfärbt, der kann auch Einmalhandschuhe verwenden. Die Möhren schälen und mit einem Spiralschneider in Spaghetti-Form schneiden oder mit einem Sparschäler in dünne Streifen schälen. Die Äpfel entkernen und in dünne Spalten schneiden.

Alles übereinander in verschiedenen Schichten auf dem Teller anrichten. Den Rucola etwas mehr nach außen überstehen lassen, damit es schöner aussieht. Bis das Dressing fertig ist, am besten kurz in den Kühlschrank stellen.