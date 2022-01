Christine Hansch

Quelle: ZDF

Die Bäuerin aus Gmund am Tegernsee steckt voller Ideen. Kreativ ist Christine Hansch nicht nur in ihrem Hofladen für Antiquitäten und Dekorationsartikel „Anno Dazumal“, sondern auch am Herd. Am meisten Spaß macht es ihr, Rezepte so lange zu verändern, bis es ihrem Mann und ihr schmeckt. Zutaten aus dem eigenen Garten und saisonale Produkte kommen dabei am liebsten zum Einsatz.