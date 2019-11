In einem Topf den Zucker mit Wasser langsam schmelzen. Wenn der Zucker leicht braun geworden ist, die Sahne unterrühren. Dann die Butter einrühren und mit Meersalz würzen.

Sobald der Kuchen fertig ist, kurz abkühlen lassen, dann das Salzkaramell darüber verteilen und mindestens 8 Stunden - am besten über Nacht - in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren in Würfel schneiden.