Frances Köhler-Hashim

Quelle: ZDF

Die Hannoveranerin liebt gutes und unkompliziertes Essen. Im September 2016 hat sie angefangen, ihre Rezepte aufzuschreiben und ihre Kochresultate zu fotografieren. So ist ihr Blog „carry on cooking“ entstanden. Ihre Begeisterung für Kochen und Backen begann erst, als sie zu Hause ausgezogen ist. Vorher hat sie sich nur wenig bis gar keine Gedanken darüber gemacht, was sie isst, wo die Zutaten herkommen und wie sie hergestellt werden.