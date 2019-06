Die Zitrone und die Orange abreiben. Die frischen Kräuter waschen und trocken schütteln. Die Blättchen von den Stielen zupfen, grob hacken. Chilischoten der Länge nach halbieren, klein hacken. Die gehackten Kräuter und Chilischoten mit dem Meersalz und Sesam vermischen. Auf einem Backblech oder in einer großen feuerfesten Form verteilen. Für drei Stunden bei 80°C (Umluft) in den Backofen stellen oder ca. sechs Stunden in der Sonne trocknen.

Die Hähnchenbrust abspülen, trocken tupfen, Fett abschneiden. Die vorbereiteten Hähnchenbrüste mit dem Olivenöl einpinseln.

Auf den heißen Grill legen und unter mehrfachem Wenden grillen. Vor dem Servieren das selbstgemachte Kräutersalz auf der Hähnchenbrust verteilen. Das Kräutersalz hält sich in einem verschlossenen Gefäß etwa 8 Wochen.