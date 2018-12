- Daniels Walnussplätzchen mit Goldzauber

Daniel van Cleef

Quelle: ZDF

Gutes Essen ist für Daniel van Cleef ein Muss. Der Hamburger liebt es zu kochen, im Sommer zu grillen. Im Sommer steht er mindestens zweimal die Woche am heimischen Grill und experimentiert dort mit Fleisch und Gemüse. Dazu gehört für ihn auch, sich z.B. sein eigenes Gewürzsalz zuzubereiten. Seine Gerichte genießt er im Sommer am liebsten auf seinem Balkon mit Blick über den Hamburger Hafen. Vor Weihnachten gehört aber für ihn natürlich auch Backen dazu - eine Familientradition. Seine Walnussplätzchen mag er besonders gern. Die sind nämlich einfach und schnell zubereitet und machen mit dem Gold-Finish richtig was her und sind ein Rezept von Oma Helga.