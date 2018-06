In der Zwischenzeit die Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und mit den gehackten Mandeln, Zitronensaft, Zimt und Zucker mischen.

Die Springform mit Butter oder Margarine und Semmelbröseln auskleiden.

Den gekühlten Teig mit dem Nudelholz ausrollen und in die Form legen. Dabei knapp ein Drittel des Teiges für die Decke aufheben. Die Apfelfüllung auf die Teigdecke geben.

Den restlichen Teig nochmal kneten, ausrollen und in Streifen schneiden. Damit den Kuchen in Gitterform dekorieren und mit etwas Sahne bepinseln, damit er schön glänzt.

Den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 150°C (Umluft) circa 45 Minuten lang backen und gut auskühlen lassen, bevor er aus der Form geholt wird.