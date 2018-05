Kristina Bauer Quelle: ZDF

Kristina Bauer kaufte 2005 Hof Sickenberg direkt an der ehemaligen Grenze von BRD und DDR. Vor der Wende durfte man hier nur mit einem extra Stempel im Pass wohnen. Verwandte durften nur ganz selten mit besonderer Erlaubnis zu Besuch kommen. Heute ist Kristina Bauers Hof vor allem ein ländliches Idyll zum Erholen. Sie hat den Hof mit der Familie und Freunden restauriert und baut ihr eigenes Obst und Gemüse an. Das bekommen ihre Gäste in ihrer Pension und dem Hofcafé serviert. Denn Kristina Bauer kocht und backt leidenschaftlich gerne. Zusammen mit Moderatorin Babette von Kienlin bereitet sie für die Sonderausgabe der "drehscheibe" zum "Tag der Deutschen Einheit" ein "Einheitsmenü" aus Spezialitäten aus Ost und West zu.