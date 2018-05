Zuerst für die Klöße das Weißbrot in kleine Würfel schneiden. In einer Pfanne die Butter zerlassen und die Semmelwürfel darin goldgelb rösten.

Die Kartoffeln schälen, waschen und abtropfen lassen.

Ein Drittel der Kartoffeln in Würfel schneiden und in Salzwasser weichkochen. Das Wasser dann bis auf einen kleinen Rest abgießen und die Kartoffeln zu einem dickflüssigen Brei zerstampfen.

Die restlichen Kartoffeln in eine Schüssel reiben. Die geriebenen Kartoffeln am besten in eine Kartoffelpresse geben, festdrehen, zwischendurch nachdrehen und mindestens 1 Stunde abtropfen lassen.

Tipp: Die Kartoffelpresse funktioniert am besten, alternativ kann man die Kartoffelmasse aber auch durch ein Tuch pressen.

Wichtig: Die Flüssigkeit in einem Gefäß auffangen, so dass sich die Stärke absetzen kann.