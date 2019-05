Elisabeth Schwojer

Quelle: zdf

Elisabeth Schwojer steckt voller Ideen wenn es ums Kochen und Backen geht. Die setzt die gelernte Hauswirtschafterin in ihrem Café "Elisabeths Platzerl" im bayrischen Miesbach um. Der Duft nach lauwarmem Kuchen begleitete schon ihre Kindheit und weckt viele schöne Erinnerungen an ihre Oma, von der sie die Leidenschaft fürs Backen geerbt hat. Elisabeth liebt ihre Heimat, Geselligkeit, Genuss und ist in ihrer Freizeit gerne mit dem Mountainbike oder zu Fuß in den Bergen unterwegs. Für sie bedeutet das Reichtum.