- Lisas Empanadas mit Erbsen-Fleisch-Füllung

Backpapier in Quadrate schneiden (etwa so groß wie eine Handfläche). Den Teig zu Tischtennisball großen Kugeln formen. Je eine Kugel auf ein Stück Backpapier legen und mit dem Daumen in die Mitte ein Loch drücken. Von da ausgehend, eine immer größere Mulde formen und während man das Backpapier dreht, den Rand in die Höhe ziehen.



Die Fleischfüllung in die Mulde geben. Darauf einen Eßlöffel Erbsen verteilen. Aus einer walnussgroßen Teigkugel einen Deckel in der Hand flach drücken. Dieser wird bündig auf den unteren Teig gegeben und die Ränder fest gedrückt und eingerollt.

Tipp: Die Teigförmchen gut füllen, damit sie beim Backen nicht zusammenfallen.

Den Teig mit einer Ei-Milch-Mischung einpinseln und bei 45 Minuten bei 180 °C (Ober-und Unterhitze) backen bis sie schön braun geworden sind.